Ouders van Jonas Vingegaard "gaan door de hel" en zijn doodongerust na zware valpartij

Een week geleden kwam Jonas Vingegaard zwaar ten val in de Ronde van het Baskenland. Zijn ouders hebben nog altijd geen contact gehad met hun zoon.

Bij zijn zware valpartij brak Jonas Vingegaard zijn sleutelbeen en enkele ribben, maar hield er ook een klaplong en een gekneusde long aan over. Zijn deelname aan de Tour is dan ook in gevaar.

Vader Claus Vingegaard reageerde bij het Deense Ekstra Bladet op de zware val van zijn zoon. "Het is echt een hel voor ons. Een week na z’n val hebben mijn vrouw en ik nog altijd niets van Jonas gehoord.

Ouders Vingegaard krijgen weinig nieuws

"We kregen gewoon de kans nog niet. Noch met hem, noch met zijn vrouw, noch met het team. Ik weet niet hoe dat mogelijk is, maar het is dat het zo moet zijn zeker?", zei vader Vingegaard.

"We weten eigenlijk alleen wat we in de media lezen. Het is niet dat we hem niet willen bezoeken in Spanje, maar op dit moment denk ik niet dat we dat moeten doen. We krijgen slechts kleine updates."

Jonas Vingegaard ligt nog altijd in het ziekenhuis in Spanje, met zijn vrouw en de dochter aan zijn zijde. Visma-Lease a Bike meldde maandag dat Vingegaard al onder het mes was gegaan voor zijn sleutelbeenbreuk.