Van Pogacar tot Van der Poel: hele wielerwereld heeft prachtige boodschap voor Van Aert

Twee weken na zijn zware valpartij in Dwars door Vlaanderen is Wout van Aert volop bezig aan zijn revalidatie. Heel wat collega's steunen Van Aert en hopen dat hij snel weer koerst.

Met een sleutelbeenbreuk, zeven gebroken ribben, een breuk in het borstbeen en een gekneusde long was het verdict bijzonder zwaar voor Wout van Aert. Het wordt dan ook een race tegen de klok om klaar te zijn voor de Giro.

Van Aert wilde na vijf deelnames op rij aan de Tour eens iets anders doen. De Giro paste perfect in zijn voorbereiding op de Olympische Spelen, waar Van Aert een medaille wil pakken. In Tokio pakte hij al zilver in de wegrit.

Van der Poel, Pogacar en co steunen Van Aert

In een bericht op Instagram bedankte Van Aert iedereen die hem steunde tijdens zijn revalidatie. "Ik kan niet genoeg benadrukken hoe overweldigend de steun van jullie allemaal is. Ik heb nog nooit zoveel berichtjes, cadeautjes, mails,... ontvangen."

"Dit heeft me meer doen glimlachen en minder doen lijden. Duizend keer bedankt!", zei Van Aert nog. Ook daarop kreeg Van Aert opnieuw heel wat steunberichten van andere renners en bekendheden.

Toon Aerts reageerde: "Niet kapot te krijgen. Veel beterschap." Ook zijn ploeg, Team Belgium, Average Rob en Marc Coucke wensten Van Aert beterschap. Het bericht van Van Aert werd intussen meer dan 200.000 geliked, onder meer door Van der Poel, Pogacar, Nys en Iserbyt.