Manager van Jasper Philipsen spreekt vrijuit: "Deze drie teams zijn nog in de race"

Het contract van Jasper Philipsen loopt eind dit jaar af bij Alpecin-Deceuninck. Zijn manager is aan het onderhandelen met drie teams, Philipsen hakt zelf de knoop door.

Na zijn zeges in Milaan-Sanremo en de Classic Brugge-De Panne en tweede plaatsen in de Scheldeprijs en Parijs-Roubaix kan Jasper Philipsen zich flink verbeteren. Er wordt dan ook stevig onderhandeld.

Volgens de manager van Jasper Philipsen, Alex Carera, zal de knoop de komende week doorgehakt worden. Philipsen rijdt de Amstel Gold Race niet en zal dus genoeg tijd hebben om na te denken over zijn toekomst.

BORA-hansgrohe, UAE en Alpecin-Deceuninck

"Er zijn nog drie teams in de running: Alpecin, UAE en Bora. De andere opties hebben we uitgesloten", zegt Carera bij GCN. "Ik heb de teams nog een week bedenktijd gevraagd omdat er nog één belangrijke vraag is voor Jaspers toekomst."

Dat Carera BORA-hansgrohe noemt is vreemd, want bij de Duitse ploeg noemde Philipsen al "te duur". Al heeft de Italiaan wel toe dat het aanbod van de Duitse ploeg "iets achterloopt" op de andere ploegen.

Dat Philipsen al beslist zou hebben om bij Alpecin-Deceuninck te blijven, ontkent Carera. "Dat is niet waar, er zijn wel degelijk andere opties. Over een week is het toekomstplan van Jasper volkomen duidelijk. Op dit moment heeft hij nog nergens getekend."