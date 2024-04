Van zelfvertrouwen gesproken: Van der Poel heeft wat te zeggen over concurrentie in Amstel Gold Race

In 2019 won Mathieu van der Poel de Amstel Gold Race als eens na een fenomenale inhaalrace. Nu wil hij opnieuw winnen, maar dan in de regenboogtrui.

Geen rust voor Mathieu van der Poel na de kasseiklassiekers, hij heeft ook nog maar vijf koersdagen op zijn teller staan. Daarin won hij wel de E3 Saxo Classic, Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix en werd hij tweede in Gent-Wevelgem.

"De voorbije weken ging alles uitzonderlijk goed", zegt Van der Poel in een persbericht van Alpecin-Deceuninck. "Het is geweldig om deze monumenten te winnen, vooral in de regenboogtrui."

"Nu is het zaak om die topvorm nog tien dagen te rekken. Dat zal nodig zijn, want zowel in de Amstel als volgende week zondag in Luik-Bastenaken-Luik hebben we een deelnemersveld met andere, misschien frissere renners. En renners die beter klimmen dan ik."

Van der Poel niet bezig met concurrentie

In de Amstel Gold Race staan dit jaar geen Evenepoel, Pogacar of Roglic aan de start. De concurrentie moet komen van jong geweld zoals Ayuso, Skjelmose, Van Gils, Healy of Pidcock.

"Zoals jullie weten, ben ik daar niet mee bezig. Ik heb nog niet naar de startlijst gekeken. Het klinkt cliché, maar ik ga vooral van mijn eigen kracht uit en dat van het team", zegt de wereldkampioen.

"We hebben de voorbije weken bewezen dat we als team de controle kunnen pakken als dat nodig is. Ook zondag zal ik goed omringd zijn, met jongens die allemaal bewezen hebben dat ze in goede vorm zijn. Daarnaast zitten we in de goede flow."