Belgen kleuren de koers, absolute klasbak wint Amstel Gold Race

Ook dit jaar was het opnieuw genieten van de Amstel Gold Race. Een aantrekkelijke race werd het, waarin vooraf vooral naar wereldkampioen Mathieu van der Poel werd gekeken, maar die beleefde niet echt een geweldige dag.

De hele dag werd het prikken en proberen voor diverse renners, met onder meer Tosh van der Sande in de vroege vlucht. Hij kreeg er de prijs voor de strijdlust voor, maar zou in het slot van de wedstrijd niet meer meespelen om de prijzen.

Uiteindelijk vertrok er een elitegroep van twaalf, met Marc Hirschi (UAE), Mikkel Honoré (EF-EasyPost), Tom Pidcock (Ineos Grenadiers), Tiesj Benoot (Visma-Lease a Bike), Mauri Vansevenant (Soudal-Quick Step), Roger Adria (Bora-Hansgrohe), Bauke Mollema (Lidl-Trek), Paul Lapeira (Decathlon-AG2R), Kévin Vauquelin (Arkéa-B&B Hotels), Valentin Madouas, Quentin Pacher (Groupama-FDJ) en Pello Bilbao (Bahrain Victorious).

Sterkste mannen voorop

Pidcock, Benoot, Hirschi en Vansevenant bleken de sterksten voorin en vertrokken uiteindeljk met vier op de Geulhemmerberg. De rest van de kopgroep kwam nog een paar keer dichtbij, maar de vier bleven uiteindelijk voorop.

Ook het peloton met Mathieu van der Poel en co kon zich niet meer komen roeren in de debatten, waardoor het uiteindelijk een sprint met vier werd. Tom Pidcock bleek daarin de snelste, voor Hirschi en Benoot met Vansevenant als tweede Belg op vier.

Voor Pidcock was het na een aantal dichte ereplaatsen in de Amstel Gold Race dus eindelijk raak in Nederlands-Limburg. De Belgen kleurden de koers, maar moeten het dus stellen met ereplaatsen in de Gold Race.