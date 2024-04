Tom Pidcock komt nog eens met sneertje richting rare finishfoto Amstel: "Zal maar niet zeggen dat ik hier mijn tweede keer win zeker?"

Tom Pidcock heeft dan eindelijk zijn Amstel Gold Race beet. Na een aantal ereplaatsen de voorbije jaren hield hij dit jaar Hirschi, Benoot en Vansevenant af in een sprint met vier.

Twee jaar geleden was hij er al eens héél dicht bij en dacht hij even te hebben gewonnen, nu is het echt een feit: Tom Pidcock heeft de Amstel Gold Race op zijn erelijst weten bij te schrijven. "Ik wou bijna zeggen dat ik blij ben met mijn tweede overwinning hier, maar ik wil geen gedoe en controverse."

"Ach, het voelt heel goed. Ik heb grote opofferingen gemaakt dit jaar en ben heel vaak van huis geweest. Dan is eindelijk winnen en je handen in de lucht kunnen steken iets heel erg deugddoends", was de Brit heel gelukkig.

© photonews

"Het is vrij speciaal, dit is een hele mooie race en ik rij hem heel graag. Geen idee waaraan het ligt. Het team was heel goed vandaag, iedereen reed vol voor mij en dan doet het deugd als je ze kan terugbetalen met een overwinning."

Gerust in de sprint of niet?

Pidcock gaf nog aan dat hij min of meer gerust was in de sprint met vier, maar dat hij wat last had van de schouder en het hand na zijn race in Parijs-Roubaix. Dat zorgde ervoor dat hij toch niet al te veel vertrouwen had in de zaak.

In de week die nog komt, kan het voor Tom Pidcock nog een mooier voorjaar worden in de Waalse Pijl of Luik-Bastenaken-Luik: "De druk is er nu af, we kunnen ervan genieten en dan kunnen we kijken wat er nog mogelijk is. Het blijven heel zware wedstrijden."