Eindelijk een goed resultaat voor Soudal Quick-Step: De Cauwer zegt wat dat waard is

Soudal Quick-Step kon na de Amstel Gold Race opgelucht ademhalen. De ploeg kon met de vierde plaats van Mauri Vansevenant eindelijk eens een goed resultaat voorleggen.

De laatste weken was het altijd ver zoeken naar iemand van Soudal Quick-Step in de uitslag, zeker op zondag. In de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix eindigde niemand van de ploeg in de top vijftien.

In de Amstel Gold Race was er met de vierde plaats van Mauri Vansevenant eindelijk eens wat positief te melden bij de ploeg van Patrick Lefevere. Ook José De Cauwer denkt dat de ploeg daar blij mee zal zijn.

Resultaat voor Soudal Quick-Step

"Een opsteker, dat nemen ze mee. Geloof mij: ze zijn echt wel blij met dat resultaat", zegt hij bij Sporza. "In de eerste plaats de renner zelf, want hij zat ook in een periode waarin we dachten: het mag stilaan wel eens gaan komen."

Woensdag krijgt Vansevenant al een nieuwe kans in de Waalse Pijl. "Maar hij moet anticiperen, en hij zal met zijn reputatie niet zomaar een halve minuut cadeau krijgen."

"Voor The Wolfpack is dit eindelijk weer een positief signaal", stelt De Cauwer. En dat zonder Remco Evenepoel en Mikel Landa, die een kruis moesten maken over hun voorjaar na een val in de Ronde van het Baskenland.