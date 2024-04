Gerben Thijssen slikt stevige domper, maar krijgt er kinderdroom voor in de plaats

Gerben Thijssen zou dit seizoen zijn debuut maken in de Giro, maar na een val in de Scheldeprijs moest hij zijn plannen aanpassen. Thijssen mag zich nu opmaken voor de Tour.

Bij een valpartij in de Scheldeprijs scheurde Gerben Thijssen gedeeltelijk de ligamenten van zijn enkel. Intussen kan hij wel weer trainen en in mei zou Thijssen al opnieuw weer kunnen koersen. Al zal dat dus niet in de Giro zijn.

"Onze keuze om niet naar de Ronde van Italië te trekken was een grote teleurstelling, want ik had zo lang naar mijn debuut in deze grote ronde uitgekeken. Maar dit was het beste besluit voor het vervolg van mijn seizoen", zegt Thijssen.

Geen Giro, maar wel Tour voor Thijssen

"Mijn nieuwe programma biedt me voldoende tijd om volledig te herstellen en weer op te bouwen", stelt Thijssen nog. En het geeft me ook een hernieuwde motivatie, omdat verschillende sprintkansen op me wachten in mei en juni."

Onder meer de Elfstedenronde (5 mei), de Ronde van Limburg (20 mei) en de Baloise Belgium Tour (12 tot 16 juni) staan op het programma van de sprinter van Intermarché-Wanty

Daarna komt Thijssen dus op 29 juni aan de start van de Tour. "Een kinderdroom", zegt de sprinter daarover. "Dit is een beloning voor mijn inspanningen en voor iedereen die me in mijn evolutie heeft geholpen. Het is een ongelofelijke motiverende factor."