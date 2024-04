Van der Poel en Pogacar lachen in hun vuistje na apocalyptische Waalse Pijl

Geen Mathieu van der Poel in de Waalse Pijl, hij vertrok begin deze week weer naar Spanje. En daar trainde hij goed in de zon.

Heel wat favorieten moesten met onderkoelingsverschijnselen opgeven in de Waalse Pijl. Onder meer Tom Pidcock, Mattias Skjelmose, Dylan Teuns, Juan Ayuso, Aleksandr Vlasov gaven er de brui aan door de regen.

Zij moeten nu snel weer de batterijen opladen voor komende zondag, want dan staat Luik-Bastenaken-Luik al op het programma. En zondag wordt er weer maar 8 graden voorspeld, met ook weer regenbuien.

Van der Poel en Pogacar trainen in de zon

Van regen heeft Mathieu van der Poel voorlopig geen last. De wereldkampioen vertoeft deze week in Calpe, waar het zo'n 18 graden is en de zon schijnt. En dat zal heel wat schelen in energieverbruik deze week.

Ook Tadej Pogacar traint deze week nog in de zon in Monaco. De Sloveen komt pas vrijdag naar België en zal daarna het parcours verkennen. Na Luik-Bastenaken-Luik zal Pogacar de laatste hand leggen aan zijn voorbereiding op de Giro.

Pogacar en Van der Poel kunnen als de twee grote favorieten gezien worden voor Luik-Bastenaken-Luik. Van der Poel werd in 2020 bij zijn enige deelname zesde, Pogacar won in 2021.