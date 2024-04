Van der Poel is gewaarschuwd: Wellens spreekt straffe taal voor Luik-Bastenaken-Luik

Zondag is het uitkijken naar een duel tussen Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar in Luik-Bastenaken-Luik. Tim Wellens zal er niet bij zijn, maar ziet zijn kopman wel scoren.

Tim Wellens verzamelde dit jaar heel wat ereplaatsen in het voorjaar met een tweede plaats in Kuurne-Brussel-Kuurne, een vierde plaats in de E3 Saxo Classic en een derde plaats in de Brabantse Pijl.

Sinds die laatste wedstrijd is Wellens toe aan rust. "Misschien heb ik niet zoveel koersdagen gehad, maar de klassiekers wegen wel flink door. Die hakken er zowel fysiek als mentaal flink in", zegt Wellens bij In de Leiderstrui.

Wellens koerste dit jaar wat minder, onder meer door het inkorten van de Ruta del Sol. "Voor mij heeft dat misschien wel goed uitgepakt. In iedere koers waar ik startte, had ik goede benen."

Pogacar topfavoriet in Luik-Bastenaken-Luik

In Luik-Bastenaken-Luik staat Wellens dit jaar niet aan de start. Zijn kopman Tadej Pogacar wel en Wellens gelooft dat de Sloveen na 2021 het oudste monument voor de tweede keer kan winnen.

"Bovendien denk ik dat Tadej héél goed gaat zijn. In de Sierra Nevada is hij zich optimaal aan het voorbereiden. In het begin had hij wat slecht weer, met ook sneeuw. Nu is dat helemaal veranderd en zijn de omstandigheden goed voor hem. Ik denk dus dat hij heel goed gaat zijn in Luik."