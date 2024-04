Pogacar toont grote appreciatie voor "poëtisch" gebaar van Van der Poel

Tadej Pogacar komt met heel veel vertrouwen aan de start van Luik-Bastenaken-Luik. Hij is de absolute topfavoriet voor de dagzege in Luik.

Met vier ritoverwinningen en de eindzege was de laatste koers van Tadej Pogacar, de Ronde van Catalonië, een gigantisch succes voor de Sloveen. Daarna trok hij naar de Sierra Nevada voor een hoogtestage.

Via Monaco kwam hij donderdagavond in ons land aan voor Luik-Bastenaken-Luik, zo laat sportief manager Jose Matxin van UAE Team Emirates weten in een persconferentie die hij samen met Pogacar voorzat.

Vine is niet van de partij, Marc Hirschi en Joao Almeida wel. Vooral naar die laatste was het uitkijken, maar tijdens de verkenning gaf Almeida geen al te beste indruk. Pogacar is dan ook de absolute kopman. “Ik heb nog niet aan verliezen gedacht”, is hij heel erg duidelijk.

Wielerpoëzie

Toch is hij bereid om een ploegmaat de zege te laten pakken in Luik, als de situatie zich voordoet. “Deze ploeg heeft mij al veel gegeven. Als de opportuniteit zich aandient om een ploegmaat te laten winnen: graag. Wat Van der Poel in Sanremo deed voor Philipsen, was pure wielerpoëzie.”

Dat bevestigt ook Matxin. “In Catalonië wou Tadej in de tweede bergrit Almeida de zege gunnen en in de slotrit heeft hij er alles aan gedaan om Soler te laten winnen. De koersomstandigheden beslisten er uiteindelijk anders over en hij won zelf. Tadej is zondag onze eerste kopman, maar in koers weet je maar nooit.”