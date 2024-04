Adrie van der Poel ziet maar één manier hoe zijn zoon Mathieu L-B-L wél kan winnen

Mathieu van der Poel slaagde er niet in om net als zijn vader Adrie Luik-Bastenaken-Luik te winnen. Hij ziet dan ook maar één mogelijkheid voor zijn zoon om toch eens te winnen.

Na zijn dominantie in de E3 Saxo Classic, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix wilde Mathieu van der Poel het ook proberen in Luik-Bastenaken-Luik. Maar de wereldkampioen deed nooit mee voor de zege.

Hij kon dus niet wat zijn vader in 1988 kon. Na zijn zesde plaats in 2020 werd Van der Poel nu derde. Kan hij in de toekomst ooit nog beter doen? Adrie van der Poel ziet wel een manier, al is die radicaal anders.

"Als hij een keer een winter niet crosst. Dan kan je een voorbereiding hebben met bijvoorbeeld de Ronde van Catalonië of met Tour of the Alps, zoals Romain Bardet het heeft gedaan", zegt hij bij Wielerflits.

Van der Poel wil liever de Ronde van Parijs-Roubaix

Al vraagt Adrie van der Poel zich ook af of zijn zoon die opoffering wil maken. "Dat hangt af van waar hij naartoe wil met zijn erelijst. Misschien zegt Mathieu: 'Ik wil nog een paar Rondes en Roubaix'", stelde hij.

Dat bevestigde de wereldkampioen ook meteen. Hij wil blijven focussen op wat hij het beste kan, namelijk de Ronde van Parijs-Roubaix. "Dat allemaal omgooien om misschien een keer een kans te hebben in Luik, is zeker niet voor de komende jaren."