Van der Poel en Pogacar slaan Lance Armstrong met verstomming: "Dit is ongezien en knotsgek, dat gebeurt nooit"

Lance Armstrong kan amper geloven welke grootse dingen de koers anno 2024 oplevert. Van der Poel en Pogacar pakken uit met de ene straffe stoot na de andere.

Na Luik-Bastenaken-Luik laat Armstrong in de podcast TheMove blijken hoe erg hij onder de indruk is van die twee mannen. "Hoeveel van zulke prestaties hebben we ondertussen al gezien in de klassiekers? Het was alsof Pogacar naar iedereen aan het zwaaien was om aan te geven dat hij ging aanvallen", aldus de Amerikaan.

Straf hoe het voorspelde gewoon realiteit werd op weg naar Luik. "Hij had even goed met een kaart naar voren kunnen lopen en kunnen aanduiden: op dit punt ga ik aangaan. Wie mee wil gaan, komt maar. Ik laat jullie gewoon maar weten dat ik daar ga vertrekken", kruipt Armstrong in het hoofd van Tadej Pogacar.

POGACAR EN VAN DER POEL MAKEN HET WAAR

De Sloveen is ook niet de enige die iets kan aankondigen om het vervolgens ook waar te maken. "Mathieu van der Poel heeft het twee keer gedaan", stipt Armstrong ook aan. De enige koers waarin het niet gebeurde, is Milaan-Sanremo. Omdat het daar niet kan gebeuren, het is gewoon niet heuvelachtig of zwaar genoeg."

We zitten dus in een bijzonder tijdperk waarin Pogacar en Van der Poel geschiedenis schrijven. "Dit is ongezien. Veel van deze zaken zijn ongezien. Zeven overwinningen op tien voor een renner? Pogacar slaat een gemiddelde van 70%. Dat gebeurt nooit." En wat dan gezegd van de stats van Van der Poel in de Ronde?

ARMSTRONG STELT ONGEZIENE ZAKEN VAST

"Een renner die in één bepaalde koers volledig domineert? Dat gebeurt nooit. Het is knotsgek", is Armstrong met verstomming geslagen.