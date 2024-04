Wat als ... Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar samen op vakantie gaan? "Misschien tekent Mathieu bij Team UAE"

Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel kunnen het prima met mekaar vinden. Samen op vakantie gaan dan maar? Pogacar grapt over die mogelijkheid.

Het zou wel iets zijn voor het televisieprogramma 'Wat als?'. Stel je voor dat Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar samen op vakantie zouden gaan. Hoe zou dat dan in zijn werk gaan? "Hij zegt dat hij naar Dubai gaat. Ik zou zeggen: dat is een goede optie als vakantiebestemming", vindt Pogacar dat alvast geen probleem.

"Het is daar goed weer. Alleen nu niet, want ze hebben daar last van overstromingen. We zouden moeten zwemmen in de straten", is Pogacar op de hoogte van de actualiteit. Er volgt ook nog een ferme kwinkslag. "Maar de Emiraten, dat is geen slechte keuze, hé." Pogacar kan moeilijk iets anders beweren als renner van UAE.

POGACAR HAALT HUMOR BOVEN

En wie weet heeft het daar wel mee te maken dat Mathieu van der Poel zo graag naar Dubai wil. Daar volgt ook nog een grapje over. "Misschien tekent hij er wel een contract bij Team UAE." Voor Van der Poel is het na een intens voorjaar alleszins tijd voor vakantie. Voor Tadej Pogacar staan de zaken er heel anders voor.

Ondanks zijn demonstraties in de Strade Bianche en Luik-Bastenaken-Luik zit er voor hem nog heel wat aan te komen, voornamelijk in het rondewerk. De komende periode is hiervoor cruciaal. "Ik zou nu ook wel graag op vakantie willen, maar ik heb een job te doen in Italië", verwijst Pogacar naar zijn deelname aan de Giro.

ENKEL TIJD VOOR VAKANTIE VOOR VAN DER POEL

Niemand die denkt dat welke renner dan ook hem daar iets in de weg zal kunnen leggen. Waarna Pogacar dan ook nog naar de Tour zal trekken, in de hoop een straffe dubbel te kunnen realiseren.