"Dan weet je genoeg": Hermans onthult uitspraak van Pogacar die alles sloeg

Aan Tadej Pogacar was er in Luik-Bastenaken-Luik niets te doen. Quinten Hermans onthult hoe hij het allemaal meemaakte.

De aanval van Tadej Pogacar op La Redoute stond voor Luik-Bastenaken-Luik in de sterren geschreven. De Sloveen viel daar uiteindelijk ook aan en niemand kon Pogacar volgen bergop.

Richard Carapaz probeerde wel, maar blies zichzelf op. Mattias Skjelmose verklaarde achteraf dat Pogacar willen volgen hem de rest van zijn wedstrijd koste. Ze werden respectievelijk 26ste en 28ste in Luik.

"De meest realistische kans om de koers te winnen is ook om Pogacar juist niet te volgen en te hopen dat er een goede achtervolging op gang komt. Pogacar volgen op dat moment is zelfmoord", zegt Quinten Hermans bij Vals Plat.

Pogacar indrukwekkend op La Redoute

"Hij rijdt bijna de snelste tijd ooit op La Redoute na 215 kilometer en vier graden gemiddeld. Er was ook tegenwind. En er was al flink gekoerst. Hij heeft gewoon het meeste talent en zeker in dat peloton op dat parcours."

"Op de Rosier hoorde ik het al. Almeida kwam naast Pogacar rijden en hij vroeg hem hoe het ging. Pogacar zei 'I'm okay, just follow the plan, João.' Dan weet je genoeg, hè. Het was behoorlijk indrukwekkend."