Een minder voorjaar? Wereldkampioene Lotte Kopecky schrijft Belgische geschiedenis

Lotte Kopecky reed dit jaar opnieuw een sterk voorjaar en dat resulteert ook in de eerste plaats op de UCI-ranking. Ze is zelfs de eerste Belgische die daar in slaagt.

Lotte Kopecky is sinds haar zege in de Strade Bianche al eigenaar van de paarse trui als beste renster van 2024. Nu is Kopecky ook de nummer één op de wereldranglijst, een klassement van de beste renner van het voorbije jaar. Vorig jaar boekte Kopecky al mooie zeges in de Ronde van Vlaanderen, de Ronde van Frankrijk en op het WK in Glasgow. Dit jaar won Kopecky de Strade Bianche, Nokere Koerse en Parijs-Roubaix. Met opnieuw veel ereplaatsen. Dinsdagochtend publiceerde de UCI de nieuwe ranglijst, waar Kopecky dus op één staat. Ze steekt haar ploeggenote Demi Vollering voorbij, die haar zeges in de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Kopecky en Pogacar op één Sinds 15 augustus 2023 stond Kopecky altijd op de tweede plaats, nu is ze dus eerste. De voorsprong op haar ploeggenote Demi Vollering is wel klein, de Nederlandse kan er bij eindwinst in de Vuelta wellicht weer voorbij. Op drie staat met Lorena Wiebes nog een renster van SD Worx-Protime, al staat zij op ruime achterstand van Vollering en Kopecky. De gestopte Annemiek van Vleuten staat nog altijd op plek zeven. Bij de mannen voert Tadej Pogacar het klassement aan voor Jonas Vingegaard en Remco Evenepoel. Jasper Philipsen is vierde, Mathieu van der Poel zesde en Wout van Aert is elfde.