Beter gedaan dan Van der Poel en Pogacar al bekampt: 'dark horse' spreekt zich vrank en vrij uit over de Giro

Als je naar de Giro gaat in de wetenschap dat je al beter gedaan hebt dan Van der Poel en Pogacar het meest kon benaderen in een grote koers, heb je geen slechte kaarten. Romain Bardet is de enige die dat kan zeggen na het voorjaar.

Het was een hele sterke Bardet die recent naar een knappe tweede plaats reed in Luik-Bastenaken-Luik. De Fransman slaagde er dus in om de groep Van der Poel af te houden. De wereldkampioen moest genoegen nemen met plek 3. Bardet was dus ook diegene die het dichtst kon blijven bij de dominante Tadej Pogacar.

Misschien een rol die de klassementsman van dsm-firmenich ook kan opnemen in de Giro? Behoort hij nu tot de favorieten? "Neen, ik ben nu niet één van de favorieten in de Giro", schuift Bardet de druk van zich af. "Ik geniet wel van mijn prestatie in Luik-Bastenaken-Luik. De podiumceremonie heeft een mooie foto opgeleverd."

BARDET VINDT ZICH GEEN GIRO-FAVORIET

Genieten van de mooie momenten, zonder te veel te zweven: dat is zowat het mantra van Bardet. Opvallend overigens dat zijn weg naar de Giro via België ging. "Ik was mij al aan het voorbereiden op de Giro, maar de kalender liet wel toe om naar Luik te gaan. Ik hou er van om ook enkele klassiekers te rijden."

Luik-Bastenaken-Luik is de laatste prikkel gebleken die hij nog nodig had. "Dat was mijn laatste tussenstop voor de Giro."