📷 Mathieu van der Poel kan het niet laten: wereldkampioen pakt ook uit op training

De vakantie voor Mathieu van der Poel is verleden tijd. De wereldkampioen is begonnen aan zijn opbouw richting de Tour.

Na Luik-Bastenaken-Luik, en amper zeven voorjaarskoersen, trok Mathieu van der Poel de stekker eruit. De wereldkampioen deed dat wel met zeges in de E3 Saxo Classic, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Van der Poel vertrok naar Dubai voor een lange vakantie, om even te resetten. De Nederlander had ook tijd om een lange pauze te nemen, want pas met de start van de Tour op 29 juni komt Van der Poel opnieuw in actie.

Van der Poel opnieuw aan het trainen

Intussen is Van der Poel aan die voorbereiding op de Tour begonnen. Samen met de Australiër Freddy Ovett is Van der Poel opnieuw aan het trainen in Calpe, in witte broek. Onderweg maakten ze ook tijd voor wat nacho's.

Van der Poel traint dus eerst wat in Spanje, daarna vervoegt hij Alpecin-Deceuninck op stage in La Plagne. Daar bereidde de ploeg vorig jaar ook al de Tour voor. Voor Van der Poel wordt het wel nog een lange voorbereiding tot 29 juni.

In de Tour gaat Van der Poel opnieuw Philipsen helpen in de sprint, maar als wereldkampioen wil hij ook zelf een rit winnen. Het echte doel voor Van der Poel is de olympische wegrit op 3 augustus in Parijs.