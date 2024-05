Arnaud De Lie en ploegleider niet te spreken over boete in de Antwerp Port Epic

Arnaud De Lie is er zondag niet in geslaagd om de Antwerp Port Epic te winnen. In de sprint zat hij ingesloten, achteraf kreeg De Lie ook nog een boete.

In de Antwerp Port Epic werd er zondag gesprint voor de zege, de Noor Alexander Kristoff was uiteindelijk de snelste. Arnaud De Lie zat ingesloten in de sprint en probeerde met zijn hand nog een opening te creëren.

Dat lukte niet en de Fransman Emilien Jeannière sprintte naar plek twee. De Lie viel ook nog naast het podium, want de Israeli Odet Kogut werd derde. Voor zijn beweging met zijn hand kreeg De Lie achteraf een boete.

Ploegleider en De Lie vinden boete overdreven

De Lie werd niet uit de uitslag geschrapt, maar moet wel 200 Zwitserse frank betalen wegens 'het beschadigen van het imago van de sport'. Volgens ploegleider Nikolas Maes was er echter niet veel aan de hand.

"Arnaud zat volledig vast. Jeannière houdt voor hem de deur volledig dicht, wat natuurlijk zijn goed recht is. Arnaud heeft hem wat wrijving gegeven, ik zou het zelfs geen duw noemen, want anders gaat Jeannière wel aan de kant", zegt hij bij Wielerflits.

"Ik ben geen echte sprinter, en ik ben blij dat ik niet in het gat voor me duik. Als ik dat doe, dan wordt er gevallen. Een vierde plaats is best jammer, maar het is nu eenmaal zo", vulde De Lie zelf nog aan.

De sprint in de Antwerp Port Epic