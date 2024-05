Thibau Nys doet opvallende onthulling over zijn eetpatroon: "Dat doe ik af en toe nog"

Thibau Nys is altijd nog maar 21 jaar. Hij heeft dus nog heel wat tijd om te evolueren als renner en helemaal voor zijn vak te leven.

Voor Thibau Nys gaat het de laatste weken wel hard. Hij won op twaalf koersdagen al vier keer. Een rit in de Ronde van Romandië, een week later twee ritten en het eindklassement van de Ronde van Hongarije.

Nys is nog altijd maar 21 jaar, hij heeft dus nog veel tijd om beter te worden als renner. Een aspect daarvan is voeding, waar de laatste jaren veel stappen in zijn gezet in het wielrennen. Vooral met het afwegen van voeding.

Cheatmeals van Thibau Nys

Toen Nys junior was, vertelde hij dat hij af en toe donuts at. De jonge Nys zat toen al met een profcarrière in zijn hoofd, want Nys jr. dacht dat hij dat vijf jaar later niet meer zou mogen eten.

"Dat doe ik af en toe nog", geeft Nys toe bij HLN. "Ik eet ook wel eens frieten of een ijsje. Ik heb het gevoel dat dat soms nodig is." Sommige renners moeten vechten tegen hun gewicht, bij Nys is het omgekeerd.

"Als ik heel scherp sta, en mijn vetpercentage zakt richting vijf procent, dan voel ik dat ik er beter nog eens een friet op gooi", zegt Nys toch opvallend. "Dat ik wat vetten nodig heb. Maar ik kom heel gemakkelijk heel scherp."