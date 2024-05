Toon Aerts ziet stevig probleem opduiken wat nieuw veldritseizoen betreft

Voor Toon Aerts duurde het veldritseizoen amper drie crossen. Volgend seizoen kan hij opnieuw een volledig seizoen afwerken, maar daarin heeft hij wel een probleem.

Wanneer het volgende veldritseizoen van start gaat, is nog altijd niet duidelijk. De kalender van volgend seizoen is door de organisatoren van de Superprestige en de X2O Trofee nog niet bekendgemaakt.

De kalender van de wereldbeker is ondertussen wel al een maand bekend. Volgend seizoen zijn er maar 12 in plaats van 14 manches en trekken de crossers niet meer naar de Verenigde Staten.

Toon Aerts niet tevreden met kalender Wereldbeker

Er komen ook enkele beschermde crossen, maar de grootste verandering is wellicht dat de eerste manche pas op 24 november wordt gereden. Daarmee hoopt de UCI dat Van der Poel en Van Aert meer manches kunnen rijden.

Toon Aerts had het liever anders gezien. "Ik vind het jammer dat de wereldbekermanches pas zo laat in het seizoen op de kalender staan", zegt hij bij Wielerflits. "Voor mij is dat toch een probleem."

"Ik heb echt UCI-punten nodig om op te schuiven aan de start. UCI-punten verdien je het makkelijkst in wereldbekermanches en die laten lang op zich wachten. Het zal dus even duren voordat ik kan opschuiven bij de start."