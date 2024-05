Waarom legt iedereen zich neer bij dominantie van Pogacar? Thomas dient critici van antwoord

Geraint Thomas is de eerste achtervolger op Tadej Pogacar in de Giro. De Welshman heeft de roze trui stilaan uit zijn hoofd gezet, ondanks de kritiek.

Vorig jaar veroverde Geraint Thomas in de derde week van de Giro de roze trui. Hij verdedigde een voorsprong van minder dan een minuut op Primoz Roglic en Joao Almeida. Op de voorlaatste dag verloor hij het roze aan Roglic.

Dit jaar zal de roze trui wellicht niet meer van schouders veranderen. Tadej Pogacar leidt met maar liefst 6 minuten en 41 seconden op eerste achtervolger Geraint Thomas. Of er zal al een wonder moeten gebeuren.

Thomas dient critici van antwoord

Zondag verdubbelde Pogacar zijn voorsprong bijna op de rest. Toen de Sloveen op 14 kilometer van de streep versnelde, volgde niemand. Martinez probeerde wel even, maar keerde snel op zijn stappen terug.

Geraint Thomas diende de critici die vinden dat hij en de rest van de klassementsrenners op zijn minst moeten proberen om Pogacar te volgen van antwoord. "Vergelijk het met een loper die op de 10 km een persoonlijk record van 40 minuten heeft."

"Dan kan je wel snel van start gaan en de eerste 20 minuten aan een tempo lopen zodat je binnen de 30 minuten aankomt, maar uiteindelijk blaas je gewoon jezelf op en loop je die 10 km in 49 minuten in plaats van in 40."