Viert Remco Evenepoel straks twee keer? Belangrijke dag voor Belgische kampioen

Op de Sierra Nevada bereidt Remco Evenepoel zich voor op Dauphiné. Al zal hij dat vandaag wel even vergeten voor iets anders.

Over twee weken staat Remco Evenepoel aan de start van de Dauphiné. Daar is nog geen zekerheid over, al blijkt uit zijn gegevens op Strava dat Evenepoel na zijn zware val in het Baskenland opnieuw stevig aan het trainen is.

Na de Dauphiné trekt Evenepoel opnieuw op stage, daarna rijdt hij het BK op de weg (23 juni). Daarna volgt voor Evenepoel zijn debuut in de Tour (29 juni-21 juli). De olympische tijdrit (27 juli) en olympische wegrit (3 augustus) staan ook op zijn programma.

Toch zal Evenepoel zondag even de koers vergeten voor voetbal. Zijn ex-ploeg Anderlecht kan namelijk voor het eerst in zeven jaar nog eens de titel pakken. Daarvoor moet het wel winnen tegen Club Brugge en mag Union niet winnen tegen Cercle Brugge.

Evenepoel fan van Arsenal

Evenepoel supportert niet enkel voor Anderlecht, maar ook voor Arsenal. "Iets wat veel mensen niet weten, is dat ik altijd een grote supporter van Arsenal ben", zei Evenepoel onlangs. "Al van kindsbeen af."

De Engelsen hebben wel een mirakel nodig om hun eerste titel sinds 2004 te pakken. Arsenal moet zelf winnen tegen Everton en hopen dat concurrent Manchester City thuis verliest tegen West Ham. Evenepoel moedigde de twee ploegen aan op zijn sociale media.