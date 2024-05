Roze trui Tadej Pogacar kan lachen om actie van fan: "Iemand was niet zo blij"

Tadej Pogacar deelde zondag een nieuwe klap uit aan zijn concurrenten. De Sloveen brak records, maar daar was niet iedereen het mee eens.

Op de voorlaatste klim reed Tadej Pogacar meer dan twee minuten sneller dan zijn concurrenten. Daarmee pakte hij de KOM op Strava, hij stootte zo Steff Cras van de eerste plaats met bijna twee minuten.

's Avonds werd de Strava-rit van Pogacar van de koninginnenrit gerapporteerd. "Het gebeurt wel vaker", lacht Pogacar op de rustdag. "Iemand was niet zo blij, misschien omdat ik voor een deel in het peloton reed."

"Het is wel een beetje grappig", ging de Sloveen verder. "Op deze manier kunnen mensen eens zien hoe snel we echt gaan op de iconische beklimmingen. En ik hou er nog wat kudo's aan over."

Rustige week voor Pogacar in de Giro?

Niet alleen op Strava kan Pogacar goede cijfers voorleggen. De Sloveen heeft in het algemeen klassement bijna zeven minuten voorsprong op eerste achtervolger Geraint Thomas. Gaat hij het rustiger aandoen?

"We zullen zien. We kunnen wat meer op veilig spelen, maar je weet maar nooit of er nog verrassingen uit de bus komen. Ik wil de Giro afsluiten met een goed gemoed", zei de Sloveen nog.