🎥 Analist opgelucht over 'menselijke' Tadej Pogacar: "Was wel mooi om te zien"

Met nog 14 kilometer op de teller besloot Tadej Pogacar om te versnellen richting Livigno. De Sloveen smeerde zijn concurrenten maar liefst drie minuten aan.

Het verschil met leider Nairo Quintana was op 14 kilometer van de streep nog bijna drie minuten, als Pogacar de rit wilde winnen moest hij wel van ver aanvallen. Martinez probeerde wel nog even te volgen, maar moest snel op zijn stappen terugkeren.

Pogacar reed in een mum van tijd een minuut weg van zijn concurrenten, om Quintana in de laatste twee kilometer achter te laten. De Sloveen won uiteindelijk met een halve minuut voorsprong op de Colombiaan.

Pogacar toont toch menselijkheid in Giro

Over de prestatie van Pogacar konden alleen maar superlatieven worden boven gehaald. "Wat een overmacht. We wisten het eigenlijk al, maar hij laat weer iets ongelofelijks zien", zei Jip van den Bos bij Kop over Kop.

Niet alleen bergop maakte Pogacar indruk. "In de afdaling van de voorlaatste klim ging hij na elke bocht weer sprinten. Normaal kan je na een klim niet meer. En bij hem ziet het er zo makkelijk uit", zei Van den Bos.

"Ik ben blij dat je de laatste meters nog aan hem kon zien dat het toch lastig was", vulde Bobbie Traksel aan. "Al slalommend moest hij toch nog dat laatste stukje omhoog. Dat was wel mooi om te zien." Pogacar toonde menselijkheid.