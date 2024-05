Drie wereldtitels in een jaar tijd, maar geen premie: Van der Poel legt uit waarom

Mathieu van der Poel pakte begin februari al voor de zesde keer de wereldtitel veldrijden, vorig jaar werd hij voor het eerst wereldkampioen op de weg. Een premie heeft hij daar echter niet voor gekregen.

Begin februari 2023 pakte Mathieu van der Poel zijn vijfde wereldtitel veldrijden. De Nederlander had een jaartje de trui moeten afstaan aan Tom Pidcock, toen hij in 2022 niet afreisde naar het Amerikaanse Fayetteville.

Enkele maanden later pakte Van der Poel dan zijn eerste wereldtitel op de weg. In het Schotse Glasgow won hij na een solo van zo'n 22 kilometer, met daarin nog een valpartij. Begin dit jaar was er dan de zesde wereldtitel in het veld.

Geen premie voor wereldtitel Van der Poel

Een premie kreeg Van der Poel voor zijn wereldtitels in het veld niet. "De Nederlandse bond betaalt al jaren geen premies meer in de cross", zegt hij bij Bahamontes. "Ik weet zelfs niet of ze een premie hadden voorzien voor mijn wereldtitel op de weg in Glasgow."

"Misschien moet ik dat toch eens checken...", ging Van der Poel verder. Van der Poel ligt echter niet wakker van premies, mede omdat hij al bij de grootverdieners is op de weg én in de cross.

Van der Poel tekende onlangs een nieuw contract tot eind 2028 bij Alpecin-Deceuninck, zelfs een tienjarig contract bij fietsenconstructeur Canyon. "Wat wel mooi is aan zo'n premie: je kan die verdelen onder je ploegmaten."