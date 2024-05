🎥 Arnaud De Lie vermijdt maar net zware valpartij: dit gebeurde er volgens hem

Arnaud De Lie heeft geen vierde keer kunnen winnen sinds zijn comeback. In de Ronde van Limburg kwam hij bijna zwaar ten val, maar kon toch nog naar de derde plaats sprinten.

Net voor het aansnijden van de laatste belangrijke bocht in de Ronde van Limburg moest Arnaud De Lie een manoeuvre doen om een aanrijding met de Zwitser Tom Bohli (Tudor Pro Cycling) te vermijden.

"In de finale ging het zo snel dat ik niet wist wat er gebeurde", zei De Lie achteraf bij Sporza. "Ik zat bijna in het wiel van Dylan (Groenewegen, nvdr.), maar moest uiteindelijk in de remmen in die laatste bocht."

"Maar goed, Dylan verdient de zege. Ik ben toch wel blij met deze derde plek en het werk dat mijn team vandaag geleverd heeft", zei De Lie. Sinds zijn terugkeer is het voor De Lie zijn vijfde podium op zes koersen.

Programma Arnaud De Lie

"Of ik teleurgesteld ben dat ik opnieuw niet gewonnen ben? Niet echt. Je wil natuurlijk altijd winnen, maar dat lukt niet altijd. Vandaag word ik derde, maar de volgende keer boek ik misschien weer een zege."

De Lie trekt nu naar de Sierra Nevada voor een stage. Zijn eerstvolgende wedstrijd is de Ronde van Zwitserland (9 tot 16 juni). Daarna trekt De Lie naar de Tour (29 juni tot 21 juli), zijn eerste grote ronde.