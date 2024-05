Sven Nys is het niet eens met ploegleider van Arnaud De Lie: "Kan gewoon niet"

Arnaud De Lie sprintte zondag naar vierde plaats in de Antwerp Port Epic. Hij kreeg van de jury een boete, maar werd niet gedeclasseerd.

De sprint van Arnaud De Lie in de Antwerp Port Epic was voor discussie vatbaar. De Lie werd ingesloten en haalde zijn hand van het stuur om de Fransman Emilien Jeannière weg te duwen. Dat lukte niet en De Lie werd vierde.

Achteraf kreeg hij wel een boete van 200 Zwitserse frank van de jury wegens 'het beschadigen van het imago van de sport'. De Lie werd wel niet uit de uitslag geschrapt en mocht dus zijn vierde plaats behouden.

Zijn ploegleider Nikolas Maes vond niet dat er veel aan de hand was. "Arnaud heeft hem wat wrijving gegeven, ik zou het zelfs geen duw noemen, want anders gaat Jeannière wel aan de kant", zegt hij bij Wielerflits.

Nys had De Lie wel gediskwalificeerd

Sven Nys is het daar niet mee eens. "Als je het reglement zou volgen zoals het hoort, dan moet je hem diskwalificeren", zegt Nys bij Sporza. "Je stuur loslaten in de laatste 100 meter is gewoon niet mogelijk."

"Het leek dan wel allemaal vrij veilig als je het op beeld zag, maar het is gewoon niet consequent. Het probleem is, als het een volgende keer nog eens gebeurd, hoe ga je dat dan gaan verdedigen."