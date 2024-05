De Giro is bijna binnen: Pogacar heeft boodschap voor Vingegaard, Evenepoel en Roglic

Behalve pech of ziekte lijkt niets of niemand Tadej Pogacar van de eindzege in de Giro te kunnen houden. De Sloveen lijkt zelfs al uit te kijken naar de Tour, waar hij meer tegenstand zal krijgen.

Vooraf was Tadej Pogacar al de grote topfavoriet voor de eindzege in de Giro. De Sloveen pakte op de eerste dag verrassend nog naast de roze trui, maar veroverde die toch na de tweede rit. En gaf die voorlopig niet meer af. Na de eerste rustdag had Pogacar al een voorsprong van 2'40" op Daniel Martinez, op de tweede rustdag is de voorsprong van de Sloveen op eerste achtervolger Geraint Thomas al opgelopen tot 6'41". In de resterende zes ritten moet er dus al bijzonder veel foutlopen voor Pogacar om de Giro nog uit zijn handen te zien glippen. De Sloveen kan zelfs al wat rust inbouwen met het oog op de Tour als hij dat wil. Pogacar kijkt uit naar de Tour Pogacar rekent zichzelf wel nog niet zegezeker. "Een grote voorsprong is mooi, maar laten we het dag per dag bekijken. Je weet immers nooit wat er kan gebeuren. Het team is uitstekend bezig. Dus laten we het roze naar Rome proberen te brengen." Toch zit de Tour al in zijn achterhoofd "Ik kijk heel erg uit naar juli om het tegen Jonas, Remco en Primoz (Vingegaard, Evenepoel en Roglic, nvdr.) op te nemen. Eerst hier nog de laatste week overleven en dat gaat het vizier op juli."