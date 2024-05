Wout van Aert heeft weer nieuw raadsel om mee uit te pakken bij één van laatste ondernemingen voor grote comeback

Bij Wout van Aert is een nieuw raadsel nooit ver weg. Hij amuseert zich de laatste tijd weer enorm door leuke beschrijvingen op zijn Strava-account los te laten.

Dat deed Van Aert eerder ook al, maar na een tijdje was hij er dan mee gestopt. En na zijn valpartij in Dwars door Vlaanderen was het voor hem uiteraard focussen op zijn herstel. Eens het licht op groen ging om opnieuw te fietsen en te trainen, was dat voor hem een goed moment om zijn oude gewoonte weer op te pikken.

Van zijn laatste trainingstochten plaatst de renner van Visma-Lease a Bike zijn gegevens weer op Strava, vergezeld van een mysterieuze beschrijving waarvan zijn volgers dan achter de betekenis kunnen raden. Ook maandag was het weer prijs, na een trainingstocht met een afstand van exact 150 kilometers.

WEINIG HOOGTEMETERS VOOR VAN AERT

Het ging om een training in zijn eigen regio, in de Kempen dus. Een lus rond Turnhout hield Van Aert zo'n 4 uur bezig op de fiets. Een fietstocht in die streek komt er vooral op neer om de nodige kilometers te malen, want voor hoogtemeters moet je er niet zijn. Aan het eind van zijn rit had Van Aert er slechts 198 afgewerkt.

"Scooter driver ad interim", schrijft Van Aert erbij. Ging het om een training achter de motor of gaat het om een andere betekenis? We laten het over aan de fans van Van Aert om er achter te komen. In elk geval moet het één van zijn laatste trainingen in België geweest zijn, voor hij de verplaatsing maakt naar Noorwegen.

COMEBACK WOUT VAN AERT IN NOORWEGEN

Daar zal hij na bijna twee maanden zonder koers immers zijn grote comeback maken. Van 23 tot en met 26 mei zal Van Aert het beste van zichzelf geven in de Ronde van Noorwegen.