'Patrick Lefevere mag het vergeten: klassieke renner kiest niet voor Soudal Quick-Step maar wel voor deze ploeg'

Patrick Lefevere had graag de klassieke kern van Soudal Quick-Step versterkt, nadat het al enkele jaren een pak minder loopt op dat vlak. De gewenste versterking komt er voorlopig niet.

Lefevere maakte eind april bekend dat hij wel interesse had in Oier Lazkano, maar dat die wellicht niet voor Soudal Quick-Step ging kiezen. Lazkano is de laatste jaren één van de meer opmerkelijke figuren uit het klassieke werk. Spanjaarden staan daar nu niet meteen om bekend, maar Lazkano doet het wel goed.

De renner van Movistar wist al mooie ereplaatsen bij mekaar te rijden. Geen wonder dat Lefevere belangstelling had, maar de indruk van de sterke man achter de Wolfpack blijkt correct. Lazkano zal niet de overstap naar Soudal Quick-Step maken. GCN meldde enkele weken geleden welke teams nog in de running waren.

🚨 Along with Lazkano, Movistar are also losing Alex Aranburu (heading to a French team). The Spanish team has been linked to Jhonatan Narváez from Ineos Grenadiers. πŸ‡ͺπŸ‡ΈπŸ‡ͺπŸ‡¨ — Dnlbenson (@dnlbenson) May 20, 2024

Een contractverlenging bij Movistar behoorde nog tot de opties, net als een overstap naar BORA-hansgrohe. GCN-medewerker Daniel Benson bericht nu op X dat Lazkano wel degelijk op weg is naar de uitgang bij Movistar. Dat betekent dat BORA-hansgrohe hem in principe in 2025 zal kunnen verwelkomen.

Daarnaast zijn er nog andere transfergeruchten uit de koers om mee uit te pakken. Bij Soudal Quick-Step kunnen ze de piste-Lazkano nu definitief uit hun hoofd zetten. Misschien hoeft dat niet zo'n probleem te zijn, want Remco Evenepoel heeft aangegeven dat hij zich volgend jaar met meer voorjaarsklassiekers gaat moeien.