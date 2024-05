Dan toch geen vlekkeloze Giro voor Tadej Pogacar? Roze trui zit met vervelend probleem

Tadej Pogacar heerst momenteel in de Giro. De Sloveen won zaterdag al zijn derde rit, maar niet alles gaat van een leien dakje bij de roze trui.

UAE Team Emirates controleerde zaterdag al bij al makkelijk de vlucht van de dag en zette Tadej Pogacar af op de slotklim. De Sloveen viel zelf niet aan, maar wachtte de sprint af. Die won hij al bij al makkelijk.

Pogacar won al zijn derde rit in deze Giro, zijn voorsprong op eerste achtervolger Martinez loopt al bijna op tot drie minuten. Na een week lijkt Pogacar dan ook zonder problemen op weg naar de eindzege in de Giro.

Toch zijn er wat bekommernissen voor de Sloveen. "Mijn neus zit een beetje verstopt, door allergieën of iets", zei de Sloveen na afloop van de rit van zaterdag. "Maar ik heb er niet al te veel last van. Ik denk dat het wel goed gaat komen."

Kritiek op Pogacar en UAE Team Emirates

Na afloop van de rit kwam er ook weer wat kritiek op de Sloveen en UAE Team Emirates. De Sloveen counterde zijn concurrenten, die zo geen kans kregen op de ritzege. "Natuurlijk zijn andere renners gefrustreerd."

"Maar ik rijd voor een team dat mij en mijn ploeggenoten betaalt om mij te laten winnen. Zij hebben hard gewerkt richting deze Giro en zij hebben laten zien zo sterk te zijn dat we kunnen winnen. Dus als ik niet gewonnen had, was al dat harde werk voor niets geweest."