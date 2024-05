Manager van Tadej Pogacar doet boekje open over alcoholgebruik van Sloveense roze trui

Tadej Pogacar is na een week goed op weg om de Giro voor het eerst te winnen. Maandag staat een eerste rustdag op het programma, waarin misschien wel tijd is voor wat ontspanning.

Na negen van de 21 ritten staat Tadej Pogacar comfortabel aan de leiding in de Ronde van Italië. De Sloveen won al drie ritten en niemand lijkt hem iets in de weg te kunnen leggen wat de eindzege betreft.

In tegenstelling tot zijn grote concurrenten voor de Tour, Jonas Vingegaard, is Tadej Pogacar iets meer ontspannen en open. De Sloveen geniet ook van het leven, zelfs tijdens de koers. Zo drinkt hij regelmatig een biertje om tot rust te komen.

Pogacar geniet van biertje in Catalonië

Tijdens de Giro is dat wel nog niet gebeurd, zo stelt zijn manager Alex Carera bij HLN. "Voordien wel. De avond voor de slotrit van de Ronde van Catalonië heeft Tadej lang met mij zitten praten en één pintje gedronken."

"Eentje kan geen kwaad. Het is bevorderlijk voor het herstel en helpt om relax te worden. De wielersport is de voorbije jaren veel veranderd, maar het hoofd van de renner is nog steeds belangrijker dan de benen", zegt Carera.

Toch belemmerde het biertje Pogacar niet tijdens de laatste rit van de Ronde van Catalonië. De Sloveen won die laatste rit ook, al zijn vierde in die Ronde. De Sloveen won toen ook het eindklassement.