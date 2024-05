Olav Kooij "maakt droom waar", Visma-Lease a Bike weet wie het dankbaar moet zijn

Olav Kooij heeft voor het eerst in zijn carrière een rit in een grote ronde gewonnen. De jonge Nederlander bezorgde zijn ploeg Visma-Lease a Bike een eerste zege in deze Giro.

Na lang wachten mocht Olav Kooij dit jaar eindelijk debuteren in een grote ronde. De Nederlander eindigde in deze Giro al drie keer in de top tien, maar nu was het eindelijk prijs. Hij klopte Jonathan Milan in een spannende sprint.

"De eerste sprints in deze Giro verliepen niet perfect", gaf Kooij toe in het flashinterview. "Maar dit is waar we naar op zoek waren. We hebben ervoor moeten vechten, want de finale was lastig, maar mijn ploeg ging er echt voor."

Visma-Lease a Bike verloor deze Giro al Robert Gesink en Christophe Laporte. "We moesten dus improviseren, zeker in de laatste kilometer. We mochten niet vasthouden aan één plan, maar we moesten inspelen op wat er gebeurde."

Visma-Lease a Bike is Pogacar dankbaar

Het peloton kreeg onder meer hulp van roze trui Tadej Pogacar, die nog een stevige kopbeurt deed in de laatste kilometer. Daardoor werd vluchter Jhonatan Narvaez in de laatste meters nog gegrepen.

"We moeten Pogacar ook dankbaar zijn, na wat hij deed op het eind. Het is daarentegen wel zuur voor Narvaez, die sterk reed in de finale", zei ploegleider Marc Reef bij In de Leiderstrui.