🎥 Van Hooydonck rakelt heerlijke anekdote over Pogacar op, Sloveen reageert zelf

Nathan Van Hooydonck maakte het Tadej Pogacar met Jumbo-Visma vaak bijzonder lastig. Maar ook hij was wel eens onder de indruk van de Sloveen.

De voorbije twee jaar maakte Nathan Van Hooydonck deel uit van het team van Jumbo-Visma dat Jonas Vingegaard naar eindwinst leidde in de Tour. Daarbij werd Tadej Pogacar twee keer gekraakt en geklopt.

In 2021 maakte Pogacar zelf indruk op Van Hooydonck tijdens Tirreno-Adriatico. "Zijn team legde een heel tempo in het peloton, ik was echt aan het afzien in het wiel. Maar plots stopte Pogacar om te plassen", zegt Van Hooydonck bij Eurosport.

Van Hooydonck onder de indruk van Pogacar

"Ik begon om me heen te kijken, want het was een vreemd moment om te gaan plassen. Maar hij keerde in geen tijd terug vooraan in het peloton. Het peloton was op een lint getrokken, maar hij keerde zonder probleem terug."

"Toen hij zijn ploeggenoten terug zag zei hij: 'Achteraan in het peloton zijn ze echt aan het afzien'. Ik keek hem aan en dacht: Je weet echt niet hoe sterk je bent", zei Van Hooydonck nog met Engelse vloekwoorden.

Het fragment ging ook Pogacar niet onopgemerkt voorbij, want de Sloveen gaf het een like op Instagram. De Sloveen kon het sappige Engels van Van Hooydonck duidelijk appreciëren.