Dan toch iets: moeder van Tadej Pogacar verklapt wat hij echt niet goed kan

Wat kan Tadej Pogacar niet? Het is een vraag die steeds nadrukkelijker opkomt sinds zijn dominantie in de Giro. Zijn moeder weet alleszins wel iets.

Na de Giro zal Tadej Pogacar 31 koersdagen op zijn teller staan hebben. Daarin won de Sloveen maar liefst 14 keer, net geen gemiddelde van 50%. En dat terwijl hij dus al een grote ronde reed. Bijzonder straf.

Ook de manier waarop is telkens erg impressionant. De Strade Bianche won Pogacar na een solo van 80 kilometer, Luik-Bastenaken-Luik na een solo van net geen 35 kilometer. De Giro sluit de Sloveen af met zes ritzeges.

Zijn moeder Marjeta is logischerwijze bijzonder trots op haar zoon. "Ik ben heel blij, omdat hij erin is geslaagd om de Giro te winnen. En om zich staande te hebben gehouden in alle moeilijke etappes. Om verder te gaan dan zijn limieten", zegt ze bij The Cycling Podcast.

Handschrift Pogacar niet goed

Pogacar kan heel veel, ook buiten de koers. Zo vertelt zijn ontdekker Miha Koncilija hoe Pogacar op zijn 10de met een motor leerde rijden. "Hij leerde in een halfuur hoe er op moest rijden. Hoe motorisch hij is. Zijn hersenen sturen heel snel info naar zijn spieren."

Maar is er ook iets wat de Sloveen niet goed kan? "In de wielersport of in het algemeen? Hij heeft een slecht handschrift", lacht zijn moeder Marjeta. Zij is zelf lerares Frans in Slovenië.