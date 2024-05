Realiseert Tadej Pogacar de dubbel Giro-Tour? Michel Wuyts velt zijn oordeel

Tadej Pogacar moet enkel de slotrit nog veilig doorkomen, maar de Sloveen heeft de eindzege in de Giro al op zijn palmares bijschrijven. Komt daar deze zomer nog een derde keer de Tour bij?

Na vier jaar op rij de Tour was Tadej Pogacar eens toe aan iets anders. De Sloveen koos ervoor om voor het eerst in zijn carrière de Giro te rijden. Vooraf was de Sloveen al de grote topfavoriet en hij maakte het helemaal waar.

Pogacar sluit straks de Giro af als eindwinnaar met maar liefst zes etappezeges op zijn naam. Met een voorsprong van net geen tien minuten op nummer twee Daniel Martinez kon de Sloveen niet veel beter doen.

De Giro is voor de Sloveen echter maar het eerste deel van zijn doel dit jaar, namelijk de dubbel Giro-Tour. Pogacar wil na twee tweede plaatsen op rij voor het eerst sinds 2021 nog eens de Tour winnen.

Wuyts gelooft in dubbel Pogacar

Michel Wuyts heeft er alvast een goed oog in. "Waar is dat Pogacar bij de lastige start van de Tour in Firenze over een benijdenswaardig vormpeil zal beschikken", zegt Wuyts bij Het Laatste Nieuws.

"Waar is ook dat Visma door ellende blijft kwakkelen en een race tegen de tijd levert. De grote vraag blijft of Vingegaard, Van Aert en Evenepoel bij de Touraanvang over een aanvaardbaar vormpeil zullen beschikken.

Wuyts denkt dan ook dat de dubbel van Marco Pantani in 1998, het geboortejaar van Pogacar, na 26 jaar eindelijk een opvolger zal krijgen.