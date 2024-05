Tadej Pogacar onthult waar hij echt een hekel aan heeft

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Tadej Pogacar zal zijn eerste Giro met succes afwerken met zes ritzeges op zijn naam. Precies de reden waarom Pogacar naar Italië trok.

Na vier jaar op rij de Tour was Tadej Pogacar eens toe aan een andere grote ronde. De Sloveen startte dit jaar voor het eerst in de Giro, maar neemt straks ook gewoon deel aan de Tour.

Toch ziet het programma van Pogacar er elk jaar een beetje anders uit. Vorig jaar startte hij in de Ruta del Sol in plaats van de UAE Tour, Tirreno-Adriatico ruilde hij dan weer in voor Parijs-Nice. Een doelbewuste keuze.

Pogacar heeft nood aan verschillende wedstrijden

"Een heel andere aanpak werkt bij hem stimulerend", zegt sportief manager José Matxin bij RIDE Magazine. "Het is voor Tadej tevens een motivatie om alle belangrijke wedstrijden op de UCI-kalender te winnen", zegt zijn manager Alex Carera.

Dit jaar richtte Pogacar dus voor het eerst zijn pijlen op de Giro-Tour, volgend jaar denkt Pogacar aan de dubbel Tour-Vuelta. Later in zijn carrière wil de Sloveen zich ook richten op Parijs-Roubaix.

"Copy-paste is saai", zegt Pogacar er zelf over. "Wanneer ik elk jaar dezelfde kalender zou afwerken, zou ik waarschijnlijk een prikkel missen. Daarom wil ik elk jaar veranderingen in mijn wedstrijdkeuze. Ja, ik heb elk jaar nieuwe uitdagingen nodig."