Het hardnekkigste gerucht in het peloton blijft bestaan: "Heeft ook Pogacar een motortje in zijn fiets?"

De voorbije editie van de Giro d'Italia was de snelste ooit. Reden genoeg om het onderwerp van motortjes in het wielrennen weer boven te halen.

De UCI blijft de controles op motortjes in de koers opvoeren. Dat is ook enigszins te begrijpen, want er duiken alsmaar meer nieuwe snufjes op bij de fietsconstructeur.

“Je zou soms denken dat Tadej Pogacar op een brommertje rijdt, maar dat is helaas niet het geval”, vertelt de spion in het peloton van Sporza. “In het peloton wordt er eigenlijk nooit over motortjes gesproken.”

Er werden al renners beschuldigd, maar concreet bewijsmateriaal is er niet. “Tot op vandaag is er in het profpeloton nog niemand betrapt op een motortje. Ik denk eerlijk gezegd dat het anno 2024 onmogelijk is om met een motortje rond te rijden.”

Toch blijven die geruchten maar bestaan. “Om de zoveel tijd heb je wel een of andere pipo, zoals Jérôme Pineau, die zegt dat renners motortjes gebruiken. Maar ik zou niet weten hoe je als renner zoiets nog in je hoofd zou halen en hoe je er nog mee zou wegkomen in deze tijden vol controles.”

Cancellara

Toch moet er een tijd geweest zijn, waarin het wel gebeurde, zo moet ook de spion wel toegeven. “In de periode 2008-2013 doken er af en toe verhalen op over motortjes in het peloton. Ik geloof dat er toen effectief renners met een motortje in hun fiets rondgereden hebben.”

Toen er geruchten waren over één toprenner greep de wereldwielerbond in. “”Na de geruchten over een motortje bij Cancellara is de UCI in actie geschoten om mechanische fraude op te sporen. Waarmee ik niet wil gezegd hebben dat Cancellara effectief een motortje heeft gebruikt.”