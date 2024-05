Pogacar torent ver boven iedereen uit, maar Tim Merlier moet toch opvallende vaststelling doen over prijzengeld in Giro

Wie grootse prestaties levert zoals Tadej Pogacar en Tim Merlier in de Giro, wil dat in het prijzengeld uiteraard ook vertaald zien. Al was het maar om voldoende appreciatie te voelen.

Pro Cycling Stats heeft het prijzengeld opgesomd dat door de best presterende renners in de Giro verzameld is. Met drie knappe ritzeges behoort Tim Merlier van Soudal Quick-Step zeker tot die categorie. Merlier blijkt uiteindelijk de vijfde best verdienende renner te zijn geweest, met een bedrag van 45 909 euro aan prijzengeld.

Merlier is overigens de enige Belg in de top 15 van renners die een aardig centje overhouden aan de Giro. De sprinter van de Wolfpack zal dus niet klagen, al komt ook wel een opvallende vaststelling kijken bij deze lijst van het prijzengeld. Jonathan Milan, die maar evenveel ritten won als Merlier, heeft nog een pak meer verdiend.

Milan verdient pak meer dan Merlier

De Italiaan staat op de derde plaats van de best verdienende renners. Op zich staat de sterke beer van Lidl-Trek dus slechts twee plaatsen hoger dan Merlier, maar het bedrag verschilt wel aanzienlijk. Milan heeft 85 314 euro bij mekaar gereden. Dat heeft er vooral mee te maken dat hij de winnaar is van het puntenklassement.

Milan gaat dus met de paarse trui naar huis en heeft die trui doorheen de Giro ook vrijwel constant mogen aantrekken. Dat brengt ook het nodige geld in het laatje. Er is nog een ferm overtreffende trap nodig om aan te geven hoezeer de bankrekening van Tadej Pogacar gevuld geraakt is in de voorbije Ronde van Italië.

Pogacar steekt er bovenuit

Dat Pogacar als eindwinnaar, bergkoning en zesvoudig ritwinnaar er in de koers met kop en schouders bovenuit stak, vertaalt zich ook in de centen. Liefst 414 751 euro is naar de Sloveen gegaan. Hiermee doet hij ook nog beter dan Daniel Felipe Martinez, die de tweede best verdienende renner uit deze Giro is.