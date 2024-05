Landgenoot ontgoocheld nadat hij bij Alpecin-Deceuninck uit de boot valt voor de Tour de France

Deze zomer moet je Xandro Meurisse niet zoeken in de Tour de France. Onze landgenoot haalde de voorselectie van Alpecin-Deceuninck niet.

De voorbije twee jaar was Xandro Meurisse telkens van de partij op de hoogtestage van Alpecin-Deceuninck. Net voor de afreis naar La Plagne kreeg hij dit jaar te horen dat hij niet mee moest.

In 2022 en 2023 deed hij de hoogtestage wel, maar viel hij ook telkens af voor deelname aan de eigenlijke Tour de France. Een stevige ontgoocheling voor de West-Vlaming.

“Ik houd leuke herinneringen over aan de Tour en het is intussen alweer van 2021 geleden dat ik aan die koers deelnam. Het is wat het is. Het is allesbehalve plezant om zo’n beslissing last minute te vernemen, maar ik begrijp de keuze van de ploeg ook wel”, vertelt hij op kw.be.

“Er gaat nu blijkbaar iemand mee die dit jaar al meermaals bewezen heeft dat hij zijn plaats in de Tourselectie ontegensprekelijk verdient. Als topsporter moet je je daarbij neerleggen.”

Zwaar voorjaar

Meurisse staat zondag wel aan de start van de Dauphiné, na een week individueel op stage te gaan. “Ik ben niet iemand die bij de pakken blijft zitten. In België had ik elke dag moeten afwachten of ik in droog weer had kunnen trainen. Nu kon ik in twee dagen tijd evenveel hoogtemeters als in een hele week in België halen.”

Meurisse blikt ook terug op het voorjaar. “Het was iets lastiger dan ik had gedacht. Ik heb veel klassiekers gereden. Dat zijn wedstrijden waarin mijn ploeg tegenwoordig rijdt zoals QuickStep het vroeger deed.”

Zelfs met een topper in de rangen is het nog altijd zwaar koersen. “Je mag dan wel een supersterke Mathieu van der Poel als ploegmaat hebben, als renner in zo’n topkoers wil je je job zo goed mogelijk uitoefenen en ga je toch altijd net dat tikkeltje dieper om jezelf te bewijzen.”