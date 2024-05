Axel Merckx schrikt van Wout van Aert: "En dan moet je nog rekening houden met Vingegaard"

Visma Lease a Bike werd dit voorjaar niet gespaard van blessures. Ook Wout van Aert en Jonas Vingegaard behoorden tot de pechvogels.

Als er één ding is dat we zullen onthouden van het voorjaar van 2024, dan zijn het wel de vele valpartijen die bijna de helft van het peloton bij wijze van spreken aan de kant gezet hebben tijdens heel wat koersen.

Wout van Aert kwam vorige week terug in competitie in de Ronde van Noorwegen. Ook analist Axel Merckx keek toch op van hoe dat verliep. “Hij gaat zich verbeteren met het oog op de Tour de France en de Olympische Spelen”, vertelt hij in La Dernière Heure. “Hij moet geduldig zijn conditie opbouwen.”

Het liep alleszins niet van een leien dakje de eerste twee dagen. “Als je ziet hoe moeilijk het voor hem was om terug te komen in de koers in Noorwegen, waar hij zelf toegaf nog last te hebben, dan plaatst dat het parcours van Vingegaard ook in perspectief ten opzichte van de Tour de France.”

Selectie

Vingegaard mag van Visma Lease a Bike zelf beslissen of hij dit jaar al dan niet de Tour rijdt, maar de Deen zou aan een landgenoot tijdens de stage in Mallorca gezegd hebben dat hij er deze zomer zeker bij zou zijn.

Het wordt in ieder geval afwachten tot Visma Lease a Bike de officiële selectie voor de Tour de France naar buiten brengt. Dat zou maar een week op voorhand zijn, wellicht ook met de bedoeling de concurrentie wat zand in de ogen te strooien, vermoeden we.