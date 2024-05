Brute pech voor Thomas De Gendt: "Jammer genoeg niet"

Lotto-Dstny zit in de hoek waar de klappen vallen. In het Critérium du Dauphiné gaan we ook geen Thomas De Gendt aan het werk zien. Hij is ziek en kan dan ook niet starten. Er is een vervanger opgeroepen.

Thomas De Gendt is een absolute klasbak en zeker als het gaat over rondes van een week is hij een van dé rittenkapers bij uitstek. Ook in het Critérium du Dauphiné liet hij al heel mooie dingen zien in het roemrijke verleden.

In 2024 zal hij er echter niet starten. Hij stond weliswaar op de startlijst, maar heeft moeten afzeggen vanwege ziekte. Daardoor moest zijn team Lotto-Dstny heel wat wijzigingen doorvoeren in de diverse programma's.

@DeGendtThomas can't start at #Dauphiné due to illness. @ALivyns will replace him, that also means the team will start #HeistsePijl tomorrow with 6 riders. https://t.co/NV6Qq4zMKP — Lotto Dstny (@lotto_dstny) May 31, 2024

Arjen Livyns zal starten in de plaats van De Gendt in de Dauphiné. Daardoor wordt hij op zijn beurt uit de selectie voor de Heistse Pijl gehaald. Daar zal het team noodgedwongen uiteindelijk maar met zes in plaats van zeven renners starten.

De Gendt zelf reageerde ontgoocheld op de zaak. "Jammer genoeg geen Dauphiné voor mij", klonk het op de sociale media. Ook wij willen van de gelegenheid gebruik maken om De Gendt veel beterschap te wensen.