Ploegleider van Pogacar verrast enorm met uitspraken na demonstratie in Giro

Tadej Pogacar won de Tour de France al een keer in 2021, maar de voorbije twee jaar moest hij Jonas Vingegaard voor zich dulden. In de Giro d'Italia maakte hij alvast duidelijk dat hij goed in vorm is. En toch is hij geen favoriet volgens zijn ploeg.

Tadej Pogacar won voor UAE Team Emirates liefst zes ritten in de Giro d'Italia, won het bergklassement en had in de eindstand net geen tien minuten voorsprong op de eerste achtervolger. En dan reed hij in de laatste bergrit niet eens zo hard door in het slot. Het had dus zeker meer dan tien minuten kunnen/moeten zijn. En toch denken ze bij UAE Team Emirates niet dat Tadej Pogacar nu de favoriet is voor de Tour de France. Dat blijft voor hen nog steeds uittredend winnaar Vingegaard. © photonews "Natuurlijk was ook Tadej na afloop van de Giro vermoeid. Tadej heeft dagen gehad dat hij 8.000 calorieën heeft verbrand. Zijn wattages lagen ook heel hoog", aldus teammanager Joxean Matxin heel duidelijk tegenover Sporza. Vingegaard de topfavoriet volgens Matxin "We hebben zeker een geweldig team voor de Tour. Tadej is onze enige leider. Maar er zijn nog teams met een sterke kopman. Vingegaard zal voor deze Tour ook bijna constant op hoogtestage zijn geweest en hij is de kopman van het team dat vorig jaar de 3 grote rondes heeft gewonnen." "Vingegaard is de topfavoriet voor de Tour", aldus Matxin. De sterke man van UAE Team Emirates houdt verder ook rekening met een aantal outsiders. Daarbij hoort zeker ook Remco Evenepoel, net als Primoz Roglic en Vlasov.