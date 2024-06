Ploegleider legt het doel van Remco Evenepoel in Tour de France uit

Remco Evenepoel start dit weekend met zijn comeback in het Critérium du Dauphiné. Daarna gaat het in gestrekte draf naar de Tour de France, nog steeds een van de hoofddoelen van Remco Evenepoel. Ploegleider Tom Steels laat zich uit over de zaak.

Sinds jaar en dag is het Critérium du Dauphiné de afspraak bij uitstek voor renners die naar de Tour de France trekken - al zijn er natuurlijk ook altijd die de aanloop via de Ronde van Zwitserland verkiezen. Maar toch: een belangrijke race.

Al is hét doel van deze zomer natuurlijk wel de Tour de France. Pas dan moet Remco Evenepoel er écht staan. En bij zijn team geloven ze dat Evenepoel er dan kan en zal staan, al willen ze ook met twee woorden blijven spreken.

"We mogen echt niet vergeten dat het Remco’s eerste Tour wordt en willen het dag per dag bekijken. Natuurlijk starten we met ambitie, maar als je ziet hoe Pogacar rondrijdt, is hij de topfavoriet", aldus Steels in De Zondag.

Evenepoel met open vizier

Toch willen ze met Evenepoel zo hoog mogelijk mikken: "Als Remco in de tijdritten goed presteert en in de laatste ritten dicht geklasseerd staat, zal zijn Tour geslaagd zijn. Het is een eerlijke koers en dat zal dit jaar niet anders zijn."

Vingegaard en Pogacar zijn volgens Steels van een heel ander niveau dan de rest van het peloton, maar ook Evenepoel liet dit jaar bergop al mooie dingen zien. De bedoeling is dan ook dat de jonge Belg met open vizier zal strijden.