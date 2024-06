Ander scenario aub: dit wijst op Tour de France met Vingegaard, Evenepoel en Van der Poel, maar zonder Van Aert

Wat zouden we graag een Tour de France zien met alle toppers: Wout van Aert, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel en Mathieu van der Poel hebben er allen een plek. Bij de ene zijn al meer twijfels over de deelname dan bij de andere.

Met ook nog eens een Tadej Pogacar en Primoz Roglic die zich zullen klaarstomen, belooft het misschien wel één van de meest spetterende edities van de Tour de France te worden ut de laatste jaren. Ook Remco Evenepoel en Mathieu van der Poel zullen zeker en vast present tekenen. Er blijven ook wel vraagtekens over.

Die moeten vooral geplaatst worden achter de namen van Wout van Aert en Jonas Vingegaard. Zij moeten op hoogtestage in Tignes achterhalen of hun vorm goed genoeg is om aan de start van de Tour te komen. De wielerliefhebber hoopt uiteraard dat bij beiden het antwoord positief zal zijn. Dan staat ons wat te wachten.

Van Aert wellicht grootste vraagteken

Alleen is het de vraag of het zo ver zal komen. Bij Van Aert was het oorspronkelijk niet eens het plan dat hij de Tour zou rijden. Misschien daarom dat zijn naam nog niet opgenomen is in de lijst op Cycling startlist. Op deze website is sprake van een voorlopige startlijst voor de Tour de France. Van Aert staat daar nog niet op.

Onder Visma-Lease a Bike verschijnen wel de namen van een achttal renners, inclusief Jonas Vingegaard, die opnieuw als titelverdediger aan de start komt. Van de naam van Wout van Aert geen spoor. Hopen maar dat daar nog verandering in komt. Er is nog voldoende tijd om hem op een niveau te krijgen dat Tour de France-waardig is.