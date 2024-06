Ritwinnaar Dauphiné reageert: "Dit is geweldige comeback na moeilijk seizoensbegin en blessure"

Maandag stond er al een eerste pittige etappe op het programma in het Critérium du Dauphiné. Bruno Armirail sneuvelde als laatste vluchter op zo'n tweehonderd meter van de streep, in de sprint was het Magnus Cort die het haalde.

We kregen een sprint met een omvangrijke groep op de Col de La Loge, op een hoogte van 1255 meter. De aankomstplaats was gehuld in dichte mist, maar uiteindelijk was het Magnus Cort die er als eerste uitkwam en won.

Geletruidrager Mads Pedersen was gelost, waardoor Cort ook de nieuwe leider is in het Critérium du Dauphiné. Het werd uiteindelijk een groep van 53 dat sprintte om de overwinning, toch wel vrij tot zeer omvangrijk.

© photonews

"Het is echt geweldig om te winnen in zo'n grote race als het Critérium du Dauphiné en om te winnen voor mijn team Uno - X. Ik had niet echt het beste begin van het seizoen en heb geworsteld zonder resultaten", aldus de dagwinnaar van dienst.

Magnus Cort reageert na knappe zege

"Dan raakte ik geblesseerd in de Tirreno en was ik voor lange tijd buiten strijd. Het is waanzinnig om op zo'n manier terug te komen en een overwinning te pakken op zo'n mooie finish", was Magnus Cort lyrisch over zijn overwinning.

"Ik had het niet makkelijk en zat op de steilere stukken echt op mijn limiet. Mijn team heeft mij een paar keer goed naar voren gebracht, keer op keer. Ze deden het perfect in de finale. Het Deense wielrennen doet het goed."