🎥 Belgische ploeg haalt lachers op de hals met gekke verwijzing naar Eden Hazard

De mist in het Critérium du Dauphiné heeft voor een rare finish gezorgd. Niemand kon meteen met zekerheid zeggen wie won. En dat noopte Intermarché - Wanty tot een goed grapje, met een knipoog naar het weekend.

de zege in de tweede etappe van de Dauphiné ging uiteindelijk naar Magnus Cort. Die was zeer tevreden met zijn overwinning na een moeilijk seizoen. Door de mist was het echter moeilijk om te zien wie gewonnen had.

En dus gingen ze bij Intermarché - Wanty aan de haal met een foto van de finishplaats om er meteen een goede grap van te maken. Alsof Eden Hazard de race had gewonnen, meteen met een verwijzing naar wat er afgelopen weekend gebeurde.

Eden Hazard was afgelopen weekend in de Franse Provence te vinden voor een reisje. Dat deed hij onder meer met zijn broers Thorgan, Kylian en zelfs de jongste van het lot Ethan. En de fysieke inspanningen werden bovendien niet geschuwd door de broertjes Hazard, al kwam er geen voetbal aan te pas.

Eden Hazard ready to climb the Mont Ventoux with the Intermarché-Wanty jersey 🤩🚴 pic.twitter.com/OeH0huSmC7 — Intermarché-Wanty (@IntermarcheW) June 1, 2024

Wat ze dan wel met hun groepje deden? De Mont Ventoux beklimmen. Dat deden Eden Hazard & co met een truitje van Intermarché-Wanty. Dat team liet dan ook op de sociale media meteen weten hoe trots ze daarmee waren.