Evenepoel zegt wat hij vandaag minimum wil halen in tijdrit om tevreden te zijn

Vandaag staat in de Dauphiné een individuele tijdrit op het programma. Net geen 35 kilometer wacht op Remco Evenepoel en de andere renners.

Remco Evenepoel heeft zijn focus op deze tijdrit in de Dauphiné gelegd. Dinsdag koos hij er voor de tweede dag op rij voor om los te rijden op zijn tijdritfiets, nadat hij ook al wou meedoen voor de ritzege, maar dat net niet lukte.

Het belang van de tijdrit is gigantisch groot voor Evenepoel. “Vooral om te zien hoe het met de schouder gaat, hoe die reageert en functioneert”, vertelt Evenepoel aan Het Nieuwsblad.

Het wordt een inspanning van iets minder dan drie kwartier. “Het zal erop aankomen om goed te pacen, want het is een vrije lange tijdrit, die vlak begint maar na 15 kilometer omhoog begint te gaan.”

Podium halen

Goed indelen is dus de boodschap. Evenepoel moet zorgen dat hij voor het laatste stuk iets overhoudt, maar het profiel van de tijdrit bevalt hem wel. “Ik kijk er echt naar uit. Het is de etappe die me het meest interesseert.”

Wat hem ook interesseert is waar hij in deze tijdrit kan eindigen. “Goh. Tarling en Roglic zijn in vorm en zijn kwaaie klanten. Ik ga voor het podium, dat zou al mooi zijn.”

Ook nu weer staat de blik volledig op de Tour gericht. “Hoe dan ook zal het een goeie indicatie geven van mijn vorm voor de kortere inspanningen, wat belangrijk is met oog op de eerste tijdrit in de Tour. Maar wat het resultaat ook wordt, we zullen pas na afloop conclusies kunnen trekken.”