Absoluut cruciaal: De Cauwer ziet dat Soudal Quick-Step en Evenepoel dé grootste twijfel uit 2024 van tafel vegen

Evenepoel en Soudal Quick-Step creëren op zijn minst de omstandigheden voor succes. De Cauwer staat er bij stil dat op een bepaald moment niet zo vanzelfsprekend was.

José De Cauwer trachtte na de tijdritzege van Evenepoel in de Dauphiné in te schatten wat dat kan betekenen voor de Tour en de Olympische Spelen. Volgens hem kadert het in het grotere plaatje. Voor aanvang van het seizoen was het nog maar de vraag of de hechtheid bij Soudal Quick-Step in ere hersteld kon worden.

Na die fusiesaga en verhalen over een eventueel vertrek van Evenepoel was dat toch verre van zeker. "Er wordt in het geval van Evenepoel niet meer gesproken over weggaan naar INEOS of van ploeg veranderen. Soudal Quick-Step is weer één grote familie", stelde De Cauwer vast tijdens de VRT-uitzending van de Dauphiné-tijdrit.

Meer rust bij Soudal Quick-Step

"Er heerst opnieuw een gevoel van 'we gaan er samen voor'. Er is iets meer rust binnenskamers." Evenepoel wordt op zijn wenken bediend, ook door de samenwerkingen met bepaalde partners. Na zijn overwinning in de tijdrit viel bijvoorbeeld op dat Remco Evenepoel echt in de wolken was met de helm die Specialized voorzien had.

José De Cauwer wil het belang hiervan niet onderschatten. "Die kleine dingen kunnen bij een renner als Remco heel veel geven. Hij is daar echt op gefocust. Hij is heel tevreden over het materiaal."